AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022 yaz okulu sınavı sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen adaylar, sınav soru ve cevaparını da araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

13 Ağustos tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.