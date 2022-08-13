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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından binlerce öğrenci sonuçları beklemeye başladı. Mezuniyet için heyecan içinde olan öğrenciler ile kredi notunu yükseltmeyi bekleyen öğrenciler yaz okulu sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022 yaz okulu sınavı sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen adaylar, sınav soru ve cevaparını da araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

13 Ağustos tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kesin olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
* T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
* Süresi geçerli pasaport,
* Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
* Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;

Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.

Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.

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