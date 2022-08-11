ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavında ter döken adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Sürecin sonuna gelinmesinin ardından ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihleri sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından tercih sonuçlarına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklamanın gelmesinin ardından kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirelecek.
YKS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!
İyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tamamladı. Toplamda 24 tercih hakkı olan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Adayların gözü 2022 YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 18-19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. Büyük bir heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Üniversite Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Adaylar YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama yapabilecekler.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR TYP alım ilanları yayınlandı mı? Duyuru listesi...
- Lise kayıt tarihleri 2022: Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?
- DGS sonuç tarihi... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? DGS AİS sonuç tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
- PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?
- 2017'de ABD'de yayınlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
- Dur işaretinin mucidi olan yaya geçidi dönel kavşak tek yönlü yol taksi durağı firiklerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
- 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?
- Yüksek emekli maaşı için 7 formül! Peş peşe sıralandı, o yollar izlenecek! Çalışırken hangi önlemler alınır?
- Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?