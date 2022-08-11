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ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?

ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavında ter döken adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Sürecin sonuna gelinmesinin ardından ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Peki, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?

ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihleri sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından tercih sonuçlarına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklamanın gelmesinin ardından kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirelecek.

YKS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

İyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tamamladı. Toplamda 24 tercih hakkı olan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Adayların gözü 2022 YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 18-19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. Büyük bir heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Üniversite Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Adaylar YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama yapabilecekler.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

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