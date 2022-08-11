ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihleri sonrasında sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 tercih sonuçları bugün açıklanır mı, geçen sene hangi tarihte açıklandı?