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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 BİLSEM sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM mülakat sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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