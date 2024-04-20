Okullar 4 gün süre ile tatil mi olacak? 22 – 23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi? 22 Nisan’da okul var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan günü ise okulların kapalı olup olmadığı, 22 Nisan günü ise öğrencilerin yarım gün mü tam gün mü okula gideceği şimdiden en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Peki 23 Nisan'da okullar kapalı mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı