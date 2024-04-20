Okullar 4 gün süre ile tatil mi olacak? 22 – 23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi? 22 Nisan’da okul var mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala öğrenciler 22 – 23 Nisan 2024 tarihinde okulların açık olup olmadığını şimdiden merak ediyor. Zira 22 Nisan ve 23 Nisan hafta sonunun hemen peşine denk geliyor. Peki okullar 4 gün boyunca kapalı mı olacak? İşte detaylar…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan günü ise okulların kapalı olup olmadığı, 22 Nisan günü ise öğrencilerin yarım gün mü tam gün mü okula gideceği şimdiden en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Peki 23 Nisan'da okullar kapalı mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı
23 NİSAN'DA OKULLAR KAPALI MI OLACAK?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısı ile bu yıl 23 Nisan 2024 tarihinde her yıl olduğu gibi okullar kapalı olacak.
22 NİSAN'DA ÖĞRENCİLER OKULA YARIM GÜN MÜ GİDECEK?
22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için öğrenciler okullara giderek tam gün eğitim görecek. Yani hafta sonunun peşine gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile okullar 4 gün tatil edilmeyecek.
RESMİ TATİLLER 2024
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
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