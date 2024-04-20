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Okullar 4 gün süre ile tatil mi olacak? 22 – 23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi? 22 Nisan’da okul var mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Okullar 4 gün süre ile tatil mi olacak? 22 – 23 Nisan hafta sonu ile birleştirilecek mi? 22 Nisan’da okul var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala öğrenciler 22 – 23 Nisan 2024 tarihinde okulların açık olup olmadığını şimdiden merak ediyor. Zira 22 Nisan ve 23 Nisan hafta sonunun hemen peşine denk geliyor. Peki okullar 4 gün boyunca kapalı mı olacak? İşte detaylar…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Her sene yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan günü ise okulların kapalı olup olmadığı, 22 Nisan günü ise öğrencilerin yarım gün mü tam gün mü okula gideceği şimdiden en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Peki 23 Nisan'da okullar kapalı mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

23 NİSAN'DA OKULLAR KAPALI MI OLACAK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısı ile bu yıl 23 Nisan 2024 tarihinde her yıl olduğu gibi okullar kapalı olacak.

22 NİSAN'DA ÖĞRENCİLER OKULA YARIM GÜN MÜ GİDECEK?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için öğrenciler okullara giderek tam gün eğitim görecek. Yani hafta sonunun peşine gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile okullar 4 gün tatil edilmeyecek.

RESMİ TATİLLER 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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