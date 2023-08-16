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ÖSYM SONUÇ E-DEVLET EKRANI! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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ÖSYM SONUÇ E-DEVLET EKRANI! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

" YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan üç oturumlu YKS sınavlarının ardından tercihler için heyecan devam ediyor. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih işlemleri, 8 Ağustos 2023'e kadar devam edecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavına katılan 3,5 milyondan fazla aday için heyecan devam ediyor. 17-18 tarihlerinde yapılan TYT, AYT ve YDT'nin ardından sınav sonuçları, 20 Temmuz 2023 tarihinde duyuruldu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖSYM YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

27 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercih işlemleri, 8 Ağustos'ta sona erecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olan üniversite tercihlerinin sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması beklenen YKS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıllarda, tercihlerden sonraki 1 hafta içerisinde erişime açılmıştı.

ÖSYM YKS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

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