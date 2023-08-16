ÖSYM SONUÇ E-DEVLET EKRANI! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavına katılan 3,5 milyondan fazla aday için heyecan devam ediyor. 17-18 tarihlerinde yapılan TYT, AYT ve YDT'nin ardından sınav sonuçları, 20 Temmuz 2023 tarihinde duyuruldu. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sonuçları bugün açıklanır mı?