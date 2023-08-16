"2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tamamlandı. Peki, 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?