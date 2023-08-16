2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
"2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda, tek oturumda ve yüz yüze yapıldı. Peki, 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
"2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tamamlandı. Peki, 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tamamlandı. Yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin cevap kağıdı üzerinde kitapçık türlerini kodlamayı unutması veya hatalı kodlaması durumunda sınavları değerlendirmeye alınmayacak, notları sıfır sayılacaktır.
Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Mezuniyet Üç Ders Sınavında ise öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları'na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
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- 2023 ATA AÖF yaz okulu üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
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