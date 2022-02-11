Açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi!
Açık lise sınavları online mı olacak? MEB tarafından 2021-2022 2. dönem açık lise sınavları için takvim belirlendi. Kayıt yenileme yaparak sınav tarihini beklemeye geçen öğrenciler, heyecan içinde sınavların başlayacağo tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan sınavların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Peki, açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
Açık lise sınavları online mı olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav takvimi açıklandı. Kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından sınavlar için hazırlıklar başlayacak. Yüz binlerce öğrenci sınavların hangi tarihlerde yapılacağını ve sınavların nasıl olacağını araştırıyor. Peki, açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ SON GÜN NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.
18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir.
Öğrenciler 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar ders seçimi yapabilecekler. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilere otomatik ders seçimi ataması yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?
MEB'den yapılan açıklamada, 2021-2022 AÖL 2. dönem sınavlarının 01-10 Mart 2022 tarihleri arasında online yapılacağı bildirildi. 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'da başlayak ve 10 Mart saat 23:59'da sona erecek.
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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