Açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi!

Açık lise sınavları online mı olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav takvimi açıklandı. Kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından sınavlar için hazırlıklar başlayacak. Yüz binlerce öğrenci sınavların hangi tarihlerde yapılacağını ve sınavların nasıl olacağını araştırıyor. Peki, açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;