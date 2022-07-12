ÖSYM son dakika: YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? YKS sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavının bu ay içerisinde sonuçlanacağı bildirilmişti. Daha önce ÖSYM tarafından bazı sınav sonuçlarının erken açıklanması nedeniyle, 2022 YKS sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
Son dakika... YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavı 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökerken, sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuz ayında açıklanacağı duyurulan YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı araştırılıyor. Peki, YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
YKS 13 TEMMUZ'DA MI AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erken açıklanma kararı alınmazsa, ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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