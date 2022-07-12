ÖSYM son dakika: YKS 13 Temmuz’da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavı 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökerken, sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuz ayında açıklanacağı duyurulan YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı araştırılıyor. Peki, YKS 13 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

YKS 13 TEMMUZ'DA MI AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erken açıklanma kararı alınmazsa, ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.