DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava katılım gösteren adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?