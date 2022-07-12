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DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022
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DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sınavının 3 Temmuz'da sona ermesinin ardından sınava katılım gösteren lisans adayları gözünü sınav sonucunun açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava katılım gösteren adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanır?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından, DGS tercih dönemi belli olacak ve süreç hakkında tüm detaylara haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz.

2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten sonra ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 Dikey Geçiş Sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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