DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları ile son sınıf öğrencilerinden eğitimlerini dörde tamamlamak isteyenler ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına katıldılar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?