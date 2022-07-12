12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2022
ABONE OL
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sınavında ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları ile son sınıf öğrencilerinden eğitimlerini dörde tamamlamak isteyenler ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavına katıldılar. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulandı. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA