ÖSYM son dakika uyardı! Başvuru için son gün! YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için adaylara uyarılarda bulunan ÖSYM, başvuruların yarın sona ereceğini duyurdu. YKS başvurularında son güne girilirken, başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar da merak ediyor. İşte, YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından YKS 2022 için son son gün olduğu hatırlatıldı. 2022 YKS başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar da YKS başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte, YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 YKS başvuruları için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için 7 Mart 2022 (yarın) son başvuru günüdür. İnternet aracılığyla bireysel başvuru yarın (7 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecek."
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.
2022 YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YKS sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.
2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.
TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
- Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
- Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
- Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2022 YKS geç başvuru tarihleri ise 16-17 Mart olarak belirtildi. Başvurularını geç başvuru tarihleri içinde yapacak adaylar başvuru ücretini de yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecekler.
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