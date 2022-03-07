ÖSYM son dakika uyardı! Başvuru için son gün! YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından YKS 2022 için son son gün olduğu hatırlatıldı. 2022 YKS başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar da YKS başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte, YKS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?