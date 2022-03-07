07 Mart 2022, Pazartesi
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MEB tarafından 8 bin sorudan oluşan mart ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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MEB tarafından 8 bin sorudan oluşan mart ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), her ay 2. sınıftan 12. sınıfa tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan yardımcı kaynak paketinin altıncısı, bugün paylaşıldı. Mart ayı yardımcı kaynak destek paketinde 8 bin soru yer alıyor.

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