ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular
MSÜ sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 yılı MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin 27 Haziran'da gerçekleştirdiği sınavın hangi tarihte sonuçlanacağı belli oldu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika... MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava katılan binlerce aday, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 MSÜ sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimi göre, sonuçlar 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Soru ve cevaplara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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