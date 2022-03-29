ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular

Son dakika... MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının erişime açılması ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava katılan binlerce aday, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 MSÜ sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimi göre, sonuçlar 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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