Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?

"MEB KAPASİTESİNİ, ÜRETİM MATERYALLERİYLE DİJİTAL PLATFORMLARLA ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Kovid-19 salgın sürecinde özel eğitim öğrencileri için dijital platformlara ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda "Özelim Eğitimdeyim" ismiyle markalaştırdıkları dijital eğitim platformunun, uluslararası kuruluşlar tarafından da örnek uygulama olarak yer aldığını hatırlatan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesini, üretim materyalleriyle dijital platformlarla artırmaya devam ediyor. Bu alanda en fazla hassasiyet gösterdiğimiz yer özel eğitim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli öğrencilere yönelik başlattıkları yeni bir çalışmaya ilişkin de şu açıklamayı yaptı: