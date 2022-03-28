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AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt yenileme başvuruları 18 Şubat'ta bitti. Sınavların henüz yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı netlik kazanmadı. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. AÖF 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?

AÖF 2. DÖNEM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN/ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan adaylar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezlerinde girebilir.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GEÇME NOTU NEDİR?

Başarı notu alt sınır puanı 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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