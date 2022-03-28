AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt yenileme başvuruları 18 Şubat'ta bitti. Sınavların henüz yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı netlik kazanmadı. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. AÖF 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
AÖF 2. DÖNEM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN/ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan adaylar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezlerinde girebilir.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF SINAV GEÇME NOTU NEDİR?
Başarı notu alt sınır puanı 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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