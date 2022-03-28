AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. AÖF 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?