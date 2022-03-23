ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 13 Mart'ta gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sınava katılan adaylar heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılan 2022 YÖKDİL/1 sınavı hakkında detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. YÖKDİL sınavına katılan binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçlarını görüntülemek istiyor. Sınavın tamamlanmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilen 2022 YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 29 Mart Salı günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.
YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır.
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- ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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