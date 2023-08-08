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ÖSYM son dakika duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023
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ÖSYM son dakika duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM takvimine göre sonuçlar açıklanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖABT sınavına çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 KPSS ÖABT sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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