ÖSYM son dakika duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.