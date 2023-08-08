"2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde burs başvuruları alınacak. Bursun yanı sıra üniversite öğrencilerine yurt desteği de sağlanıyor. KYK burs başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilirken adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile müracaat edebilir. Peki, 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?