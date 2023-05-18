ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU! Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları sorgulama ekranı! DİB-MBSTS nedir?

DİYANET PERSONEL ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.