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ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU! Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları sorgulama ekranı! DİB-MBSTS nedir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU! Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları sorgulama ekranı! DİB-MBSTS nedir?

"DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken ÖSYM son dakika açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. İşte, DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM son dakika! 2023-DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası "DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?" sorusu gündeme getirildi. Peki, Peki, 2023 DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklandı? 2023 DİB-MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM giriş ekranı 2023!

DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI

DİB MBSTS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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DİYANET PERSONEL ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Aşçı personel alımı sözlü sınavları Ankara, Gaziantep ve Bolu'da düzenlenecek. Şoför personel alımı sınavları ise Ankara'da yapılacak.

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