AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2023?
"AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 bahar dönemi vize sınavları geçtiğimiz günlerde online yapıldı ve sonuçları açıklandı. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2023?
"AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi yaşanan iki büyük depremden sonra güncellenirken, vize sınavları YÖK kararı gereği online oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2023?
2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.
Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.
Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
AÖF final sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 30 dakika sınav süresi sağlanıyor. Bu sınavların online olması durumunda bilgi paylaşımı yapan, görüntü kaydeden, sınava öğrencinin yerine başkasının girmesi gibi durumlarda sınavlar geçersiz sayılıyor.
AÖF bahar dönemi ara sınavı %30, dönem sonu (final) sınavı ise %70 etki edecek. İki notun ortalaması öğrencinin yıl sonu başarı puanını belirleyecek.
Açıköğretim Fakültesinde YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.
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