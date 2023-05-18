"AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi yaşanan iki büyük depremden sonra güncellenirken, vize sınavları YÖK kararı gereği online oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2023?