"19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanan bu tarihe artık saatler kala öğrenciler ve veliler "19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?