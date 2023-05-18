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19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?

"19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlanan bu milli bayramımız bu yıl Cuma günü yani haftaiçine denk geliyor. Bu nedenle ise "19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?

"19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanan bu tarihe artık saatler kala öğrenciler ve veliler "19 Mayıs okul var mı, yok mu, Cuma günü yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı, yok mu?

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

2023 RESMİ TATİLLER

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

YARIN 19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple 2023 yılında 19 Mayıs cuma günü tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, noterler, aile hekimlikleri kapalı olacak.

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