Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi! ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM ALES 1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri ve sınav belgesi henüz adaylarla paylaşılmadı. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Bu bilgilere göre ALES sınav yerlerinin 6 Nisan'da yayımlanması bekleniyor.