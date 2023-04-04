ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?

"MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır? " sorusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafıdnan sorgulanmaya başladı. 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınavı sonucu sorgulama ekranı!