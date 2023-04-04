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ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?

"MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM takvimiyle MSÜ sınav sonuç tarihini de belli oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman sonuçlanır, kaç gün kaldı? İşte, MSÜ sınav takvimi...

"MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır? " sorusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafıdnan sorgulanmaya başladı. 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınavı sonucu sorgulama ekranı!

MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

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