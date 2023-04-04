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AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?

"AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi kısa süre önce yaptığı açıklamada Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavları hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?

"AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AÖF bahar dönemi ara sınavlarının (vize) tarihi açıklandı. Peki, AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 nisanda, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecekti. Konuyla ilgili açıklamalar geldi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN GELEN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren örgün öğretimde dersler yüz yüze ve eşzamanlı çevrim içi olarak http://mergen.anadolu.edu.tr üzerinden işlenecektir.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş bilgileri yayınlanmıştır.

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