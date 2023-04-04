"AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AÖF bahar dönemi ara sınavlarının (vize) tarihi açıklandı. Peki, AÖF 2023 sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi online mı, yüz yüze mi olacak?