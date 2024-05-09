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Öğretmen alımlarında mülakat sistemi değişiyor! Her adaya ayrı kod! Kimlik bilgileri saklı kalacak...

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Öğretmen alımlarında mülakat sistemi değişiyor! Her adaya ayrı kod! Kimlik bilgileri saklı kalacak...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen alımlarında mülakat sisteminin değişeceğini duyururken detaylar da belli olmaya başladı. Buna göre her adaya adrı bir kod verilecek ve heyet adayın kimlik bilgilerini bilmeyecek. 45 dakika sürecek mülakatlarda öğretmenler alanlarına ilişkin ders anlatacak. İşte detaylar...

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