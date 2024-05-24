2024 LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: MEB LGS sınav yerleri açıklandı mı? E – Okul sorgu ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için heyecan artıyor. Sınavda iyi bir sonuç alarak hayalindeki liseye gitmek isteyen öğrenciler, sınav yerlerini merakla bekliyor. Sonuçlar ise elektronik ortamdan paylaşılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenlenecek. Üniversite öncesinde iyi bir lise hayali kuran öğrenciler ise "LGS sınav yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt yarıyor. Peki merakla beklenen 2024 LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgelerine erişim ne zaman açılacak. İşte merak edilen sorunun cevabı…
2024 LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2024 Liselere Geçiş Sınavı Giriş Belgesi MEB tarafından 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren açıklanacak.
LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?
LGS giriş belgesi elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.
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LİSELERE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN?
LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
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