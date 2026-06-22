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YKS gözetmen ücreti 2026: ÖSYM görevli ödemeleri ne kadar, ne zaman yatacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
YKS gözetmen ücreti 2026: ÖSYM görevli ödemeleri ne kadar, ne zaman yatacak?

YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM ödemelerine çevrildi. Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ve bina görevlisi olarak sınavlarda görev alan binlerce kişi, ücretlerin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tamamlanmasının ardından, sınavlarda görev alan öğretmenler ve akademisyenler ödeme takvimine odaklandı. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina görevlisi olarak görev yapan binlerce kişi ödeme takvimine odaklanmış durumda.

Sınav görevli ücretlerinin 1 ila 3 haftada yatması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)Sınav görevli ücretlerinin 1 ila 3 haftada yatması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM sınavlarında görev alan personelin ücretleri, sınav tarihinden sonra belirli bir süreç içinde hesaplara aktarılıyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemeler genellikle sınavın ardından 1 ila 3 hafta içerisinde yapılıyor. Ortalama ödeme süresi ise 7 ila 15 gün arasında değişiyor.

Gözetmen ve salon başkanı ücretleri belli oldu. (Fotoğraf: A Haber)Gözetmen ve salon başkanı ücretleri belli oldu. (Fotoğraf: A Haber)

2026 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Görev türüne göre belirlenen 2026 yılı ücretleri şöyle:

Bina Sınav Sorumlusu

  • Brüt ücret: 4.163,96 TL
  • Net ücret (%15): 3.507,76 TL
  • Net ücret (%20): 3.299,57 TL
  • Net ücret (%27): 3.008,09 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı

  • Brüt ücret: 2.775,98 TL
  • Net ücret (%15): 2.338,51 TL
  • Net ücret (%20): 2.199,71 TL
  • Net ücret (%27): 2.005,39 TL

Sınav görevlilerinin alacağı ücretler görev türüne göre değişiyor. (Fotoğraf: A Haber)Sınav görevlilerinin alacağı ücretler görev türüne göre değişiyor. (Fotoğraf: A Haber)

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü)

  • Brüt ücret: 2.637,18 TL
  • Net ücret (%15): 2.221,58 TL
  • Net ücret (%20): 2.089,73 TL
  • Net ücret (%27): 1.905,12 TL

Bina Yönetici Yardımcısı

  • Brüt ücret: 2.359,58 TL
  • Net ücret (%15): 1.987,73 TL
  • Net ücret (%20): 1.869,75 TL
  • Net ücret (%27): 1.704,58 TL

Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı

  • Brüt ücret: 2.290,18 TL
  • Net ücret (%15): 1.929,27 TL
  • Net ücret (%20): 1.814,76 TL
  • Net ücret (%27): 1.654,45 TL

YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından ödeme süreci başladı. (Fotoğraf: A Haber)YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından ödeme süreci başladı. (Fotoğraf: A Haber)

Gözetmen / Cezaevi Gözetmeni

  • Brüt ücret: 2.220,78 TL
  • Net ücret (%15): 1.870,81 TL
  • Net ücret (%20): 1.759,77 TL
  • Net ücret (%27): 1.604,31 TL

Yedek Gözetmen

  • Brüt ücret: 1.665,59 TL
  • Net ücret (%15): 1.403,11 TL
  • Net ücret (%20): 1.319,83 TL
  • Net ücret (%27): 1.203,24 TL

Net ödeme tutarları gelir vergisi oranına göre değişiyor. (Fotoğraf: A Haber)Net ödeme tutarları gelir vergisi oranına göre değişiyor. (Fotoğraf: A Haber)

Yardımcı Engelli Gözetmen

  • Brüt ücret: 2.775,98 TL
  • Net ücret (%15): 2.338,51 TL
  • Net ücret (%20): 2.199,71 TL
  • Net ücret (%27): 2.005,39 TL

E-Sınav Salon Başkanı

  • Brüt ücret: 1.804,38 TL
  • Net ücret (%15): 1.520,03 TL
  • Net ücret (%20): 1.429,81 TL
  • Net ücret (%27): 1.303,51 TL

E-Sınav Gözetmeni

  • Brüt ücret: 1.665,59 TL
  • Net ücret (%15): 1.403,11 TL
  • Net ücret (%20): 1.319,83 TL
  • Net ücret (%27): 1.203,24 TL

Sınav görevlileri, ödeme süreçlerini ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden takip edebiliyor. Kurum tarafından yapılacak resmi açıklamalarla birlikte ücretlerin hesaplara aktarılması bekleniyor.

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