YKS gözetmen ücreti 2026: ÖSYM görevli ödemeleri ne kadar, ne zaman yatacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tamamlanmasının ardından, sınavlarda görev alan öğretmenler ve akademisyenler ödeme takvimine odaklandı. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina görevlisi olarak görev yapan binlerce kişi ödeme takvimine odaklanmış durumda.