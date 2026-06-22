YKS gözetmen ücreti 2026: ÖSYM görevli ödemeleri ne kadar, ne zaman yatacak?
YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM ödemelerine çevrildi. Gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ve bina görevlisi olarak sınavlarda görev alan binlerce kişi, ücretlerin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tamamlanmasının ardından, sınavlarda görev alan öğretmenler ve akademisyenler ödeme takvimine odaklandı. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina görevlisi olarak görev yapan binlerce kişi ödeme takvimine odaklanmış durumda.
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM sınavlarında görev alan personelin ücretleri, sınav tarihinden sonra belirli bir süreç içinde hesaplara aktarılıyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemeler genellikle sınavın ardından 1 ila 3 hafta içerisinde yapılıyor. Ortalama ödeme süresi ise 7 ila 15 gün arasında değişiyor.
2026 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ
Görev türüne göre belirlenen 2026 yılı ücretleri şöyle:
Bina Sınav Sorumlusu
- Brüt ücret: 4.163,96 TL
- Net ücret (%15): 3.507,76 TL
- Net ücret (%20): 3.299,57 TL
- Net ücret (%27): 3.008,09 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
- Brüt ücret: 2.775,98 TL
- Net ücret (%15): 2.338,51 TL
- Net ücret (%20): 2.199,71 TL
- Net ücret (%27): 2.005,39 TL