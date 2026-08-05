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Öğretmenlerin mazeret atama sonuçları açıklandı! İl içi tayin sorgulama ekranı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Öğretmenlerin mazeret atama sonuçları açıklandı! İl içi tayin sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili kapsamında gerçekleştirilen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını erişime açtı. Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Gözler şimdi 6 Ağustos'ta başlayacak iller arası mazeret başvurularına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili döneminde gerçekleştirilen il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Personel Genel Müdürlüğünün personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruyla birlikte, başvuruda bulunan öğretmenler atama sonuçlarını öğrenmeye başladı.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIYOR?

İl içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, sonuçlarını aşağıdaki platformlardan görüntüleyebiliyor:

  • MEBBİS kullanıcı hesabı
  • e-Devlet sistemi

Adayların sisteme kişisel bilgileriyle giriş yaparak atama durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

(Görsel: AA)(Görsel: AA)

SIRADA İLLER ARASI MAZERET ATAMALARI VAR

İl içi yer değiştirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimine çevrildi. Bakanlığın açıkladığı takvime göre süreç ağustos ayında devam edecek.

İşlem Tarih
Tercih başvuruları 6 - 10 Ağustos 2026
Atama sonuçları 11 Ağustos 2026

İller arası yer değiştirme başvurularında da öğretmenler tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayacak. Sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmenlerin mazeret atama sonuçları açıklandı! İl içi tayin sorgulama ekranı - 1

KİMLER MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, belirlenen mazeretlerin bulunması halinde mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular şu gerekçeler kapsamında alınacak:

  • Aile birliği
  • Sağlık
  • Can güvenliği
  • Engellilik durumu
  • MEB tarafından kabul edilen diğer mazeretler

Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve ilgili mazereti gösteren belgeler sisteme yüklenecek.

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