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SIRADA İLLER ARASI MAZERET ATAMALARI VAR

İl içi yer değiştirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimine çevrildi. Bakanlığın açıkladığı takvime göre süreç ağustos ayında devam edecek.

İşlem Tarih Tercih başvuruları 6 - 10 Ağustos 2026 Atama sonuçları 11 Ağustos 2026

İller arası yer değiştirme başvurularında da öğretmenler tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayacak. Sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edilecek.