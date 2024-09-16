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ÖSYM ek yerleştirme sonuçları! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak?

Giriş: 16.09.2024 09:10
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ÖSYM ek yerleştirme sonuçları! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları için büyük bir merakla beklenen 2024 YKS ek tercih sonuçları başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. İlk tercih döneminde yüksek öğrenim programlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler 6-11 Eylül tarihleri arasında yaptıkları ek tercihler için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

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