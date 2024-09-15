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KPSS Ortaöğretim cevap kitapçığı 2024 | KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş: 15.09.2024 11:41 Güncelleme: 15.09.2024 11:41
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KPSS Ortaöğretim cevap kitapçığı 2024 | KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim oturumlarına ait sorular ve cevap anahtarları 15 Eylül Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından arama motorlarında "KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sınav sonrası adaylar, KPSS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM üzerinden ulaşabilecek.

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