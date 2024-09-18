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2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 09:11
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2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan öğrenciler burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Geçtiğimiz yıllardaki başvuru tarihleri baz alındığında, KYK’nın bu yıl da başvuruları Ekim ayında alması bekleniyor.

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