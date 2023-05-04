ÖSYM duyurdu! ALES 2023 sonuçları AÇIKLANDI mı? ALES/2-3 ne zaman, puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM ALES/1 2023 sonuçları için beklenen tarihleri duyurdu. Nisan ayı içerisinde geçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı adayları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Akademik kariyer için ilk basamaklardan biri olan ALES'e ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki ALES 2023 sonuçları açıklandı mı? ALES/2-3 ne zaman, puanı kaç yıl geçerli?