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ÖSYM duyurdu! ALES 2023 sonuçları AÇIKLANDI mı? ALES/2-3 ne zaman, puanı kaç yıl geçerli?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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ÖSYM duyurdu! ALES 2023 sonuçları AÇIKLANDI mı? ALES/2-3 ne zaman, puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM ALES/1 2023 sonuçları için beklenen tarihleri duyurdu. Nisan ayı içerisinde geçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı adayları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Akademik kariyer için ilk basamaklardan biri olan ALES'e ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki ALES 2023 sonuçları açıklandı mı? ALES/2-3 ne zaman, puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM ALES/1 2023 sonuçları için beklenen tarihleri duyurdu. Nisan ayı içerisinde geçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı adayları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Akademik kariyer için ilk basamaklardan biri olan ALES'e ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki ALES 2023 sonuçları açıklandı mı? ALES/2-3 ne zaman, puanı kaç yıl geçerli?

ALES/1 2023 SONUÇ TARİHİ

ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 10 Mayıs tarihinde adayların erişimine açılacak. ÖSYM tarafından belirtilen bu tarihler öncesinde sonuçların çok kez erişime açıldığına tanık olduk. Yani bu verilen tarihten önce sonuçlar erişime açılabilir.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

ALES 2023 SINAV TAKVİMİ

ALES yılda üç kez gerçekleştiriliyor. İlk sınav tamamlanırken ikinci ve üçüncü sınavın gerçekleştirileceği tarihler ve başvuru tarihleri duyuruldu.

ALES/2 sınavı 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 4-10 Temmuz tarihlerinde alınacak.

ALES/3 sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

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