KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?
"KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Sınava katılacak adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek. Peki, KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?
"KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Sınava katılacak adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek. Peki, KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?
2023 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.
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