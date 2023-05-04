"KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Sınava katılacak adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek. Peki, KPSS sınav başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? KPSS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak?