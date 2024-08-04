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ÖSYM duyurdu! 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarını yayımladı

Giriş: 04.08.2024 22:12 Güncelleme: 04.08.2024 22:14
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ÖSYM duyurdu! 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi cevap anahtarını yayımladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın yayımlandığını duyurdu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın yayımlandığını bildirdi.





ÖSYM'nin sosyal medya hesabı 'X' ten yapılan açıklamada, "Her test için % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.

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