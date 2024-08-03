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Öğrenciler dikkat! YKS tercih süresi doluyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 10:24
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Öğrenciler dikkat! YKS tercih süresi doluyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri yarın sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini yarın (4 Ağustos Pazar) saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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