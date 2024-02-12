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ÖSYM DUYURDU! 2024-EKPSS başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılacak? EKPSS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı…

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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ÖSYM DUYURDU! 2024-EKPSS başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılacak? EKPSS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı…

Adayların merakla beklediği 2024-EKPSS başvuruları bugün itibari ile başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre başvuruları bu ay sonuna kadar devam edecek ve online olarak gerçekleştirilebilecek. İşte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ekranı ve kılavuzu…

ÖSYM duyurdu! 2024-EKPSS başvuruları bugün itibari ile başladı. 2024 yılında sınava girmek isteyen ve memur olmak isteyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

2024-EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 Yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları 12 Şubat 2023 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden başvuru sürecini kolayca tamamlayabilecek.

2024-EKPSS BAŞVURU EKRANI

2024-EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrası hariç olmak üzere diğer koşullarını taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil).

Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

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