AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin güz dönemi telafi sınavları, 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecektir. AUZEF tarafından yapılan bütünleme sınavları genellikle 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Her ders için öğrencilere 20 soru sorulacak ve bu sorular için 30 dakika süre verilecektir. Peki AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin güz dönemi AUZEF bütünleme sınavlarının soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağına dair merak, öğrenciler arasında gündemde yerini aldı. 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AUZEF telafi sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınavın ardından soruların ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladılar. İşte konuya ilişkin detaylar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı AUZEF bütünleme (telafi) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenecek.
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59'da sona erecek. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.
Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacak.
AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Auzef bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde habeirmiz güncellenecektir.
Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak yapılacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA
Öğrenciler bütünleme sınavında ders kitaplarındaki ünitelerin tamamından sorumludur.
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.
SINAV DEĞERLENDİRME
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.
Genel not ortalamasının en az 2,00 olması
İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.
Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.
Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.
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