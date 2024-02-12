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AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönemi başlamak üzere. Uzaktan eğitimle devam eden lise öğrencileri, ilk dönemi başarıyla tamamladılar. 23-24 Aralık tarihlerinde dönemin son sınavı gerçekleştirildi ve ilk dönem sona erdi. İkinci döneme yönelik hazırlıklar tamamlandı ve kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler için yeni dönem başlıyor. Peki açık lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Açık Öğretim Lisesi takvimine göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem eğitimi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen plana göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav yapılacak. İşte sınavlara ilişkin tüm detaylar...

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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