AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024 | Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB duyurdu!

Açık Öğretim Lisesi takvimine göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem eğitimi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen plana göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav yapılacak. İşte sınavlara ilişkin tüm detaylar...