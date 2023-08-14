14 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.08.2023
ABONE OL
ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

"ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sonrası puanlarını öğrenen adaylar tercih başvurusu için harekete geçmeyi bekliyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak için tercihte bulunacaklar, üniversite ve bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı!

Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme seçeneği ile araştırılıyor. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi son dakika duyuruları takip ediliyor. Önlisans ya da açıköğretim eğitimi ile başlayıp bu eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar tercih işlemlerine hazırlanıyor. Peki, ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı!

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM takvimi doğrultusunda 2023 DGS sonuçları; 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı.

''16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.''

DGS sonuç ekranında testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullanabilecekleri DGS puanları yer alacak.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir.

Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA