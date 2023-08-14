ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı! Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları

Dikey geçiş bölümleri ve taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2023 PDF görüntüleme seçeneği ile araştırılıyor. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi son dakika duyuruları takip ediliyor. Önlisans ya da açıköğretim eğitimi ile başlayıp bu eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar tercih işlemlerine hazırlanıyor. Peki, ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu 2023 PDF ekranı!