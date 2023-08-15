ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ YKS SONUÇLARI! YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS yerleştirme sonuçları e-devlet...
"YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenen tarihler arasında tercih işlemleri gerçekleştirildi. İstediği üniversiteyi kazanıp kazanmadığını merak eden adaylar gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS yerleştirme sonuçları e-devlet...
"YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Üniversite kayıt tarihleri yaklaşırken, tercih işlemleri tamamlandı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS yerleştirme sonuçları e-devlet...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak tercihlerin sona erdiği tarih ile elektronik kayıtların başlayacağı tarih göz önüne alındığında ortalama bir tarih elde etmek mümkün.
ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 26 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14-26 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir.
Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi.
YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.
Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacak.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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