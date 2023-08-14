"Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk paraları, her ay gerekli öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılıyor. 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine verilen burs desteği e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?