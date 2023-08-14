Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Ağustos 2023 bursluluk parası ödeme tarihleri de ayın ortası itibarıyla takip ediliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan ve e-Devlet üzerinden sorgulanan PYBS paraları öğrencilere destek oluyor. Peki, Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk paraları, her ay gerekli öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılıyor. 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine verilen burs desteği e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
İOKBS (PYBS) BURSU AĞUSTOS 2023 YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Ağustos ayı burs paraları ile ilgili araştırmaların ayın ortasının gelmesiyle birlike artışa geçti. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PYBS burs ödemelerinin öne çekildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
BU YIL KONTENJANLAR ARTIRILDI
Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
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- Ağustos ayı bursluluk paraları ne zaman ödenecek 2023? Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
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