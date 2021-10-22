DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? Ön lisans mezunu öğrenciler lisans programlarına geçiş yapabilmek için 2021 DGS sınavına katıldı. Sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerin ardından herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alındı. 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.