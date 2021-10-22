İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar geçen yıl 10 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.