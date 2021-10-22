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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs başvuru sonucu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere verilecek bursları hak edecek kişiler belli oluyor. 22 Ekim tarihinde sona erecek başvuru döneminin ardından gözler başvuru dönemine çevriliyor. Peki; İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından binlerce öğrenciye burs veriliyor. Toplam 3 dönemde verilecek 3.200 TL bursu almak için başvuru yapan öğrencilerde gözler İBB burs başvuru sonuçlarına çevrildi. 5 Ekim'de başlayan burs başvuruları 22 Ekim tarihinde sona eriyor. Peki; İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL'lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL'yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba vefat hâlinde yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


Normal öğrenim döneminin içerisinde eğitimine devam ediyor olmak,
Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak,

Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar geçen yıl 10 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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