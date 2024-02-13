ÖSYM bu yıl bir ilke imza atıyor! Tüm Lise 9.10.11.12. sınıf sınavları için ilk kez kullanılacak!
Sınav sisteminde bu yıl bir ilk uygulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılındaki tüm sınav süreçlerinde yapay zeka teknolojisinden faydalanılabileceğine ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar….
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılındaki tüm sınav süreçlerinde neredeyse yapay zeka teknolojisinden faydalanılabileceğine ilişkin açıklamada bulundu. Ersoy, yapay zeka teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte soru üretiminden değerlendirmeye kadar birçok alanda daha etkin ve verimli bir sistem oluşturacaklarını belirtti. Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda konuşan Ersoy, ÖSYM'nin aday odaklı çalışmalarına vurgu yaparak, yapay zeka ve dijitalleşme üzerine yoğunlaştıklarını açıkladı.
DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ÇALIŞMA YAPILACAK!
ÖSYM Başkanı Ersoy u yıl tüm sınav merkezlerinde uygulama yapacaklarını belirterek, "Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
ÖSYM UYGULAMALARINDA KULLANILACAK!
Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."
YAPAY ZEKA DİJİTAL TABANLI SINAV SAYISINI ARTIRACAK!
Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Ersoy, dijital sınavlara ilişkin, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.
TR-YÖS DÜNYA ÇAPINDA UYGULANACAK
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80 merkezde gerçekleştirileceğini açıklayan Ersoy, bu sınavın Türkiye'nin uluslararası öğrenci kabulünde önemli bir rol oynadığını ve uluslararası geçerliliğe sahip olmasını hedeflediklerini ifade etti.
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