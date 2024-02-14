Ara tatil kalkıyor mu? Yaz tatil süresi kısalıyor mu? Öğretmen ve öğrencileri ilgilendiriyor

Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.