AÖF bahar dönemi 2024 vize ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖF kayıt yenileme bitti mi, uzatıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için heyecan dolu bir dönem başladı. 2023-2024 kayıt yenileme tarihleri geri sayımında sona gelindi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler için bahar dönemi vize ve final tarihleri belirlendi. Peki AÖF kayıt yenileme bitti mi, uzatıldı mı? AÖF bahar dönemi 2024 vize ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte?