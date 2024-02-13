AÖF bahar dönemi 2024 vize ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖF kayıt yenileme bitti mi, uzatıldı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci başarıyla tamamlandı. Adaylar, 1 Şubat tarihinde başlayan kayıt işlemlerini, 11 Şubat 2024 Pazar gününe kadar "anadolu.edu.tr" adresi üzerinden gerçekleştirdiler. Bu süreçte, binlerce öğrenci kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak yeni döneme hazır hale geldiler.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için heyecan dolu bir dönem başladı. 2023-2024 kayıt yenileme tarihleri geri sayımında sona gelindi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler için bahar dönemi vize ve final tarihleri belirlendi. Peki AÖF kayıt yenileme bitti mi, uzatıldı mı? AÖF bahar dönemi 2024 vize ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte?
AÖF KAYIT YENİLEME 2024 BİTTİ Mİ?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AÖF kayıt tarihlerinin uzatıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Kayıt yenileyen öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE VE FİNAL TARİHLERİ
Vize sınavı: 23-24 Mart
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.
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