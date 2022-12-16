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ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) 18 Aralık Pazar günü yapılacağını bildirdi.

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