AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Lise AÖL sınav tarihleri Temmuz ayında yapılacak. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?