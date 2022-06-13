AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanacak olan Açık öğretim Lisesi sınavının tam tarihi merak ediliyor. Açık Lise sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Lise AÖL sınav tarihleri Temmuz ayında yapılacak. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖL sınavları temmuz ayında yapılacak. Henüz temmuz ayının kaçında sınav yapılacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.
KAYITLAR BİTTİ
AÖL kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 tarihinden 29 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapıldı.
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
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- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
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