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ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan Pazar günü düzenlendi. Söz konusu sınav ile birlikte en çok merak edilen konu ALES soruları ve cevapları oluyor. İşte, ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sorular ve cevap anahtarı son dakika duyuruldu. ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte, ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022?

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!

2022-ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TIKLA SORGULA!

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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