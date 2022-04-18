ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sorular ve cevap anahtarı son dakika duyuruldu. ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte, ÖSYM ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES soruları ne zaman açıklanacak 2022?