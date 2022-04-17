AÖL 2022 kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 2022 kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan tarihi itibarıyla başladı. AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelen AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri için beklenen duyuru MEB tarafından yayımlandı. İşte, AÖL 2022 kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 2022 kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem kayıt yenileme kılavuzu ile birlikte yapılan açıklamada, öğrencilik durumu silik, donuk ya da aktif olan öğrencilerin, 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumluların kayıt yenileme işlemi yaptırabileceği duyuruldu. İşte, AÖL 2022 kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 3. DÖNEM 2022 KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2022
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme
Başvuru Tarihleri: 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPACAK?
01 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek.
Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan AÖL öğrencileri III. Dönem sınavına katılamaz.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL kayıt yenileme işlemleri yüz yüze yapılacak. Öğrenciler evraklarıyla birlikte İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri'ne başvurarak kayıt yenileme yapabilir.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi.
50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılıyor. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacak.
Öğrenciler, ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecek.
(T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülüyor.
Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırıldığından emin olunmalıdır.
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri için Halk Eğitim Müdürlükleirne başvuracak adayların kayıt yenileme kılavuzunu okuması gerekiyor.
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